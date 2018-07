Milan, tra stasera e domani Leonardo incontrerà l'entourage di Higuain

Arrivano novità importanti sul fronte Milan - Higuain: il giocatore ha incontrato i vertici della Juventus che prima gli hanno comunicato che, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, è sul mercato e successivamente gli hanno comunicato l'offerta del club di via Aldo Rossi ovvero con prestito oneroso e diritto di riscatto. Da quanto hanno evidenziato i colleghi di Sky Sport, El Pipita non è felice di andare via in prestito, ma allo stesso tempo, ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, meta che gradirebbe.

La trattativa sta procedendo e nelle prossime ore entrerà in una fase avanzata della stessa perchè tra oggi e domani Leonardo incontrerà Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, e non è da escludere che ci sarà anche lo stesso attaccante argentino a questo summit. Il ds del Milan presenterà l'offerta dei rossoneri e dovrà essere convincente per far sì che Higuain accetti la proposta del Milan. Tanto farà sia un adeguata offerta dal punto di vista economico, ma anche il progetto. Difatti, l'obiettivo del neo dirigente brasiliano del Diavolo, è di far sentire al centro del progetto proprio Higuain: per Elliott sarà un punto di riferimento per il presente e per il futuro del club.

Riccordiamo che il club di via Aldo Rossi ha porposto questa formula del prestito con diritto di riscatto per i paletti Uefa, infatti così facendo, questa operazione consisterebbe in una operazione divisa in due rate 20 milioni il costo del prestito, con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Il Chelsea si è defilato visto che non cederà Alvaro Morata.

Una cosa è certa: l'incontro che si terrà nelle prossime ore sarà fondamentale per il futuro di Higuain.