Sassuolo: vicino Brignola, forte concorrenza per Clemenza. Tre giovani ceduti in prestito

Continua la preparazione del Sassuolo al "Ricci". Nella giornata di ieri, i neroverdi di Roberto De Zerbi hanno svolto i soliti allenamenti ad alta intensità, concludendo il tutto con una partitella finale. Lavoro in palestra per Peluso, Djuricic e Sensi, mentre tre calciatori hanno svolto lavoro differenziato: Marcello Trotta ed Antonino Ragusa. Assenti, invece, Ricci e Bandinelli, che potrebbero rientrare nell'operazione-Brignola e dunque partire in direzione del Benevento.

Secondo quanto riportato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, il talentuoso attaccante è pronto a riabbracciare Roberto De Zerbi, che proprio a Benevento lo ha valorizzato al meglio. Battuta dunque la concorrenza dell'Atalanta, sempre pronta ad accaparrarsi giovani italiani e talentuosi. Duello di mercato con il Palermo, invece, per Luca Clemenza. Messosi in evidenza grazie ad un'ottima prima parte di ritiro americano con la Juventus, il classe '97 è voluto da mezza Serie B, con i bianconeri pronti però a valorizzarlo al meglio garantendogli una destinazione congrua per migliorare.

In ottica cessioni, Antonino Ragusa potrebbe finire all'Hellas Verona. L'attaccante neroverde potrebbe dunque tornare in Lega B, categoria con cui ha fatto vedere davvero ottime cose. Gli Scaligeri preleverebbero al contempo un attaccante molto forte, consentendo al Sassuolo di liberare un slot in avanti proprio per Enrico Brignola. Alla Robur Siena, invece finiscono tre giovani prospetti: "Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto in prestito alla Robur Siena l'attaccante classe '96 Pietro Cianci, l'attaccante classe '95 Ettore Gliozzi e il centrocampista classe '96 Giovanni Sbrissa".

Intervistato in esclusiva ad europacalcio.it, il giovane Leonardo Fontanesi parla dell'ex compagno di squadra Berardi: "Credo che Bera non abbia bisogno di tanti consigli. E’ un ragazzo serissimo e sempre molto concentrato. Lui sa quello che deve fare e quindi farà le sue scelte. Si trova sempre benissimo a Sassuolo, quindi se ci sarà una grandissima occasione ci penserà, però il suo habitat è Sassuolo" conclude il difensore del Pontedera in prestito al Sassuolo.