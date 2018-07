Chievo Verona: D'Anna plaude al lavoro dei suoi ragazzi, piace Letizia del Benevento

Lorenzo D'Anna è tutto sommato soddisfatto. Nonostante la sconfitta contro il Napoli - un 2-0 targato Verdi-Tonelli - il suo Chievo Verona ha mostrato equilibrio e cinismo, andando spesso a duellare colpo su colpo contro i più forti avversari. A margine della sfida, il tecnico ha commentato positivamente la sfida: "Sono contento per come la squadra è stata in campo, percome ha lottato e per come ha corso. Davanti avevamo un Napoli con un gran palleggio e con una grande qualità, però il Chievo ha tenuto bene il campo dei ragazzi hanno dato tutto quello che avevano: questo è molto importante per noi".

Parole sicuramente importanti, che sottintendono la voglia e la determinazione di chi vuole migliorare quanto fatto nell'ultima parte della scorsa stagione. Oltre ai suoi calciatori, Lorenzo D'Anna avrà sicuramente visionato anche Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, con quest'ultimo che ha dato prova di volersi giocare le proprie chances. I contatti con il Napoli hanno però dato esito negativo: i due calciatori costano infatti molto e difficilmente la società clivense riuscirà a prelevarli in prestito. Fumata nera anche per Nicolas Viola: il Benevento non ha accettato le proposte veronesi.

Il Chievo Verona ha però subito cambiato obiettivo, andando a chiedere informazioni su un altro calciatore attualmente tesserato dalla dirigenza sannita. Si tratta di Gaetano Letizia, laterale destro classe '90 che nella scorsa stagione ha disputato un'ottima annata. Adattabile anche sulla fascia sinistra, Letizia è stato uno dei pochi a salvarsi nella disastrata annata giallorossa, confermandosi come un calciatore interessante e duttile tatticamente. Al Chievo potrebbe trovare la giusta conferma, in un club che ha tanta voglia di disputare una stagione tranquilla.