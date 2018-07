Milan, trovato l'accordo con Higuain: oggi si chiude anche per lo scambio Caldara - Bonucci

Sono ore, o forse anche minuti molto caldi a Milano: non solo per il grande caldo, ma anche per il proseguimento di Caldara - Bonucci - Higuain. La chiusura dell'affare potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Difatti, nella scorsa notte, Leonardo ha raggiunto l'accordo con il procuratore di Higuain. Dopo quattro ore di summit a Casa Milan, è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino con la formula del prestito oneroso (si parla di 18-20 milioni di euro) con il riscatto, fissato a 36 milioni. . Il Pipita non sembrava molto convinto del prestito inizialmente, ma il ds brasiliano li ha detto che è una formula che serve semplicemente al club di via Aldo Rossi per far quadrare i conti che non graverà su un unico bilancio per il Fair play finanziario e la Juventus non farà minusvalenza considerato l’ammortamento per l’acquisto da 90 milioni di due anni fa dal Napoli. Da definire l'ingaggio del Pipita (a Torino guadagna 7,5 milioni ndr) ma sarà al centro del nuovo Milan targato Elliott andando a firmare per un contratto quadriennale.

Questo sblocca anche l'affare Caldara - Bonucci visto che era legato proprio al futuro del centroavanti bianconero. I due difensori verranno scambiati alla pari visto che entrambi vengono valutati entrambi 40 milioni di euro e non è prevista nessuna clausola di recompra per quanto riguarda l’ex atalantino.

Oggi è in programma un nuovo incontro tra i club per definire l’operazione, ma anche con gli agenti degli interessati con le parti stanno solamente limando i dettagli (Higuain e la buona uscita dalla Juventus).

Se entro la giornata di oggi dovesse arrivare la fumata bianca Leonardo Bonucci potrebbe non scendere in campo nella notte italiana nell’amichevole contro il Tottenham.

Nelle prossime ore potremmo avere il sì definitivo.