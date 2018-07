Milan, parola a Zapata: "Stiamo rinascendo, ci aspetta una grande stagione"

Il cambio di proprietà in casa Milan ha portato una ventata di aria fresca, un nuovo entusiasmo ed ora che il mercato rossonero si è finalmente avviato, tifosi e giocatori stessi del Diavolo inziano a pensare in grande.

Dagli Stati Uniti, il difensore Cristian Zapata, alla vigilia di Tottenham-Milan, match valido per la International Champions Cup 2018, ha detto la sua, ascoltato dai media in conferenza stampa insieme all'allenatore Gennaro Gattuso:"Sicuramente gli ultimi periodi non sono stati belli. Ora si vede che il Milan sta cominciando a rinascere. C’è un gruppo che sta facendo bene. Spero che il Milan torni il più presto possibile tra le grandi. Mi aspetto una stagione speciale, spero vada tutto bene per il Milan, dobbiamo riportare in alto questa società, abbiamo l'obbligo di farlo.Ora sono contento di essere tornato in squadra, per prepararmi al meglio per essere in forma. Il gruppo è unito e sta lavorando molto forte per arrivare in condizione al campionato. Sono tutti motivati. Lavoriamo per migliorare e dare continuità a quanto fatto l’anno scorso. Siamo sulla strada giusta".

Accantonato per qualche istante il Milan, ha rimesso indietro di qualche settimana le lancette dell'orologio, soffermandosi sull'esperienza al Mondiale, con la maglia della sua Nazionale, la Colombia: "Che dire, è stata un'esperienza forte. Avevo avuto un infortunio e ho lavorato al limite, duramente, per esserci. Il gruppo ha guadagnato esperienza, anche se io ho giocato poco. Il Mondiale mi ha fatto crescere come persona e come calciatore. I risultati di squadra? Raggiungere gli ottavi era il traguardo minimo, ci siamo riusciti. Potevamo fare meglio, ma ci sta uscire per mano dell'Inghilterra".

In conclusione, un parere circa l'US Bank Stadium di Minneapolis, che è il teatro della sfida di questa notte tra il suo Milan ed il Tottenham: "Sarà una bella esperienza, è uno stadio fantastico. Giocarci è una grande soddisfazione":