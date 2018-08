Ufficiale: l'Inter acquista Vrsaljko dall'Atletico Madrid

Altro grande colpo dell'Inter che, in attesa di Vidal, ufficializza l'arrivo del terzino Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid. Il difensore croato arriva in prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri e i colchoneros hanno ufficializzato la cessione del giocatore sul proprio sito ufficiale: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con l'Inter, in attesa della formalizzazione dei documenti e della relativa visita medica, per il trasferimento di Sime Vrsaljko. Dopo due stagioni difendendo i colori del nostro club, durante la quale ha dimostrato il suo talento e sacrificio, gli auguriamo tutta la fortuna nella sua nuova carriera all'Inter, che ha un'opzione per acquistare il giocatore".

Il giocatore nella serata di ieri è atterrato a Milano e in mattinata effettuerà le visite mediche per poi iniziare l'avventura in nerazzurro.

Dopo pochi minuti, l'Atletico Madrid ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal PSV di Santiago Arias, giocatore a lungo corteggiato dal Napoli che però non ha mai effettuato l'affondo decisivo per accaparrarselo. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club spagnolo relativo all'ingaggio dell'esterno colombiano: "L'Atlético de Madrid e il PSV Eindhoven hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Santiago Arias nel nostro club. Il terzino destro diventa un nuovo giocatore rojoblanco dopo aver firmato per le prossime cinque stagioni ".