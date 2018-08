Milan, finalmente ci siamo: domani visite mediche per Caldara e Higuain

Il maxi scambio della sessione estiva del calcio italiano si sta per concludere: oggi pomeriggio entrambi le parti hanno trovato (finalmente) l'accordo per il ritorno di Bonucci alla Juventus ed invece l'arrivo al Milan sia di Higuain e Caldara. Per i difensori sarà uno scambio alla pari, invece per il bomber argentino prestito a 18 milioni di euro con riscatto fissato a 36.

Come hanno evidenziato i colleghi di Sky Sport, i quasi neo giocatori rossoneri domani sosteranno le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Il centrale difensivo sbarcherà in mattinata a Malpensa, invece El Pipita sta già viaggiando verso Milano dove stanotte dormirà nell'hotel milanese Westin Palace che, in questo momento, ci sono già un sacco di tifosi del Diavolo pronti ad accogliere il nuovo numero 9. Domani, già dalle 08.00 di mattina, Higuain sarà già in ospedale pronto a sostenere le visite. A seguire, per entrambi, come da prassi, i test di Milan Lab che sanciranno anche il primo impatto con Milanello.

Per quanto riguarda gli ingaggi, Higuain prenderà 7,5 milioni (più premi legati principalmente ai gol ndr), invece Caldara percepirà 2,2.

Mancano solamente poche ore ed Higuain e Caldara inizieranno l'avventura al Milan.