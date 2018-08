Napoli: Darmian primo nome, spunta anche Aurier del Tottenham

Il Napoli vuole chiudere al più prestito la pratica-terzino. Il nome caldo per rinforzare questo ruolo del campo è quello di Matteo Darmian, laterale ex Torino attualmente in forza al Manchester United. Classe 1989, Darmian arriverebbe a Napoli con la formula del prestito oneroso: i partenopei pagherebbero inizialmente dieci milioni, riscattando poi l'esterno per una somma analoga. Le due società sembrano vicine ad un accordo, Giuntoli intanto è pronto a sondare anche altri nomi.

Oltre a Darmian, infatti, il Napoli starebbe pensando a Serge Aurier, laterale ivoriano attualmente in forza al Tottenham. Ex Paris Saint-Germain, il classe '92 ha spesso peccato in fase difensiva, apportando non pochi problemi ai parigini. Con gli inglesi, Aurier ha però trovato la giusta dimensione, confermandosi come uno degli interpreti più interessanti. L'ostacolo maggiore riguarderebbe però la sua condizione di extracomunitario: al Napoli serve infatti un portiere, con il messicano Ochoa primo profilo.

Sempre in difesa, piacciono anche Kevin Malcuit del Lille e Laimer del Red Bull Salisburgo. Vecchia conoscenza del calcio europeo, Laimer è reduce da un'ottima Europa League con la maglia degli austriaci. Il Napoli aveva già sondato la disponibilità del ragazzo, dirottandosi poi su altri profili. Più economica la soluzione di Kevin Malcuit, terzino destro ventisettenne attualmente in forza al Lille. L'ex Saint Etienne costerebbe meno degli altri due, tra tutti convince però meno. In uscita, infine, Lorenzo Tonelli potrebbe finire al Cagliari: il club di Rolando Maran fa sul serio.