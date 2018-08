Roma: ottimismo per N'Zonzi, in avanti sondati Promes e Thorgan Hazard. Florenzi rinnova

Roma-N'Zonzi: finalmente ci siamo. Dopo l'altalena delle scorse giornate, il mediano francese sembra vicinissimo a vestirsi di giallorosso, ponendo il lieto fine ad una storia che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi della Lupa. Nonostante le parole dei dirigenti andalusi, N'Zonzi sembra prossimo alla firma per un contratto quadriennale a 3.5 milioni annui. Uno stipendio davvero importante a cui fa il pari la proposta economica altrettanto congrua fatta pervenire al Siviglia, una cifra vicina cioè ai trenta milioni. Niente clausola rescissoria, dunque, per i biancorossi, convinti a lasciar partire il gigantesco francese a cifre più basse rispetto a quelle pensate ad inizio estate.

Una volta chiusa la vicenda-mediano, si punterà a rinforzare l'attacco. Il nome nuovo per coprire la fatidica casella a destra è quello di Promes, esterno olandese ambidestro attualmente in forza allo Spartak Mosca. L'ex Twente nasce come esterno mancino, a destra però ha dimostrato di saper giocare ed anche bene. Il costo del suo cartellino oscilla intorno ai venticinque milioni, cifra comunque abbordabile per Monchi. Simile valutazione ha Thorgan Hazard, fratellino del fantasista del Chelsea attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Piede destro, Hazard fatica a giocare lontano dalla corsia mancina, ma Di Francesco potrebbe plasmarne il talento data la giovane età.

In ottica cessioni, due sono i nomi che potrebbero abbandonare la nave giallorossa. Il primo è quello del giovane Gyomber, che potrebbe approdare al Leganes. Il secondo è Juan Jesus, difensore brasiliano già sulla lista dei partenti da qualche mese. Il Torino avrebbe chiesto informazioni sull'ex Inter, convinto di cambiare destinazione. Chi resterà invece, salvo clamorosi colpi di scena, è Alessandro Florenzi. Il ragazzo nato e cresciuto calcisticamente nella Capitale ha rinnovato per i prossimi cinque anni. Sullo stipendio non v'è ancora una notizia ufficiale, si parla di 2.8 milioni stagionali. Una bella notizia per i tifosi della Roma, sempre cari verso le loro bandiere.