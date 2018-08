SPAL: arrivano Nikolic ed Ellertsson, piace Maggiore. Grassi o Missiroli per la mediana

Colpo in ottica futura, per la SPAL di Leonardo Semplici. Il club estense preleva infatti il giovane Mikael Egill Ellertsson dal Fram Rejkjavik, club con cui è cresciuto calcisticamente. Ala sinistra naturale e sinistro di piede, classe '02 non si aggregherà per questioni anagrafiche alla prima rosa, cercando magari di crescere con la SPAL Under 17 di mister Fabio Perinelli. Chi invece potrebbe aggregarsi alla prima squadra è Lazar Nikolic, esterno ex Partizan Belgrado. Il serbo si aggregherà alla formazione Primavera ma, in caso di ottime prestazioni, verrà sicuramente lanciato in A da mister Semplici.

Per rinforzare la mediana, invece, si mantiene sempre viva la pista che porterebbe ad Alberto Grassi. La trattativa con il Napoli è però difficile viste le cifre sparate dai partenopei, condizione che sta spingendo la dirigenza biancazzurra a sondare anche altri profili. Un nome particolarmente gradito è quello di Simone Missiroli, in uscita dal Sassuolo e voluto anche dal Chievo Verona. L'esperto centrocampista sarebbe un rinforzo importante e di qualità per la SPAL, a caccia di profili per raggiungere senza affanno la salvezza. Si sogna anche Maggiore dello Spezia, club che potrebbe acconsentire alla cessione visti i buoni rapporti tra le due società.

Intervenuto dopo il successo in amichevole contro il Nova Gorica, Leonardo Semplici ha fatto il punto della situazione su LoSpallino.com: "Ho scelto due formazioni, una per partita, ma i ragazzi sanno che li considero tutti titolari. Voi giornalisti giustamente fate le vostre valutazioni ma credo che oggi si siano viste due buone gare: volevo dare minutaggio a tutti i ragazzi ed alla lunga abbiamo un po’ pagato quest’aspetto perché non tutti hanno i novanta minuti nelle gambe. Occorre migliorare sotto il profilo dell’intesa, del dinamismo e della condizione: ora è difficile averne una migliore, ma i segnali sono positivi".