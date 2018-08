Fiorentina: buona vittoria contro l'Heracles, progressi per Marko Pjaca

Continua su buoni ritmi la preparazione pre-stagionale della Fiorentina. Nella serata di ieri, i ragazzi di Stefano Pioli battono infatti l'Heracles Almelo, squadra militante nell'Eredivisie, per due reti a zero. In evidenza, Valentin Eysseric e Federico Chiesa, che potrebbero diventare titolari fissi in vista della prossima stagione. In attesa di altri colpi di mercato, infatti, Stefano Pioli sta già provando alcune soluzioni interne, confermando la fiducia all'esterno ex Nizza e piazzando Norgaard in mediana per fargli fare staffetta con Veretout. Interessante anche l'idea del definitivo dirottamento di Milenkovic a destra: il difensore ha mostrato buoni segnali di adattamento e potrebbe diventare una valida alternativa a Laurini e Diks, con il primo comunque in partenza.

Mentre Pioli lavora sul campo, la dirigenza non ferma il suo lavoro sul fronte mercato. Il nome caldo è sempre quello di Marko Pjaca, profilo offensivo sondato praticamente da inizio estate. La Juventus sembra essersi finalmente convinta al prestito oneroso, c'è però da valutare l'entità dello stesso. Un punto di incontro potrebbe essere una cifra vicina ai tre milioni, più difficile invece un accordo sulla possibile recompra. La Juventus valuta infatti il croato circa venticinque milioni, la Fiorentina vorrebbe invece alzare il prezzo del possibile riacquisto del ragazzo. La sensazione, comunque, è che l'accordo sembra essere vicino.

Per evitare di restare con il cerino in mano, Pantaleo Corvino sta sondando altri profili offensivi. Al di là dei soliti nomi, tra i tanti profili offensivi spunta anche Filip Kostic, ennesimo esterno sondato dal dirigente viola per rinforzare il pacchetto offensivo della rosa allenata da Pioli. Attualmente in forza all'Amburgo, Kostic è un'ala sinistra naturale, posizione praticamente analoga a quella di Pjaca. Con i tedeschi, nella scorsa stagione di BundesLiga ha giocato trenta sfide, segnando cinque reti e mettendo a segno un assist. Il serbo sarebbe solo l'ultima idea di una serie pressoché infinita di nomi, con la speranza che Corvino, alla fine, riesca a trovare il profilo giusto.