Genoa: arriva Lisandro Lopez, pressing del Foggia per Galabinov. Laxalt con la valigia in mano

Settimana di calciomercato intensa e decisiva, per il Genoa di Ballardini. Nelle prossime ore, infatti, i rossoblu saranno pronti ad abbracciare il difensore centrale Lisandro Lopez, interprete argentino con un trascorso anche nell'Inter, senza però troppo successo. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport, Genoa e Benfica hanno trovato un accordo che avrebbe sbloccato la trattativa. Lopez è pronto ad affrontate una nuova avventura in Liguria, cancellando magari gli ultimi sei mesi con la maglia dell'Inter.

In ottica cessioni, invece, potrebbe seriamente partire Diego Laxalt, esterno offensivo che si è confermato come uno dei migliori nella scorsa annata di A. L'uruguayano è voluto da molti club europei, come confermato dal suo agente Ariel Krasouski a RMC Sport Network: ""Preziosi gli ha promesso lo scorso anno che lo avrebbe fatto partire. Dopo il Mondiale, ci sono possibilità di partenza verso una squadra importante. E' l'intenzione, cambiare come progetto e anche economicamente. Il nome di Diego è finito sul taccuino di tante società, non solo italiane ma anche straniere. Ci sono rumors, il Napoli può essere interessato poi anche il West Ham".

Discorso analogo anche per Galabinov ed Asencio, calciatori ai margini del progetto tattico rossoblu per differenti motivi: l'attaccante non rientra più nel piano societario, il ragazzo ha invece bisogno di minuti per aumentare il proprio bagaglio esperienziale. Su Galabinov sembra essere forte la pressione del Foggia, deciso a prelevare un attaccante micidiale in cadetteria, come ricordano i tifosi dell'Avellino. Per Asencio, invece, è pronto il rinnovo e l'immediato prestito: alla finestra ci sono infatti Benevento, Crotone e Spezia.