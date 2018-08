Milan, il giorno di Higuain e Caldara: Leonardo si presente con due grandi colpi

Google Plus

Oggi è il giorno di Higuain e Caldara: dopo settimane di trattative, ieri è stato finalmente trovato l'accordo con Bonucci che torna alla Juventus ed invece l'argentino e il giovane difensore diventeranno rossoneri.

Decisiva è stata la buona uscita del club bianconero (un milione di euro.) data all'ex Napoli. La formula con cui viene al Milan è del prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Inizialmente Higuain i non era troppo convinto da questa modalità di trasferimento, ma Leonardo lo ha rassicurato che è al centro del progetto e questa operazione è stata dettata dalle regole di bilancio legate al Fair Play Finanziario voluto dalla Uefa. Al Milan, El Pipita, guadagnerà dai 7,5/9,5 milioni di euro annui il primo anno e 10 nei successivi.Invece per Bonucci - Caldara è stato uno scambio alla pari, entrambi valutati 35 milioni, con l'ex Atalanta che firmerà un quadriennale da 2.2 milioni annui.

Gonzalo Higuain sta per concludere le visite mediche di rito alla “La Madonnina”,invece Mattia Caldara è sbarcato alle 11.30 all’Aeroporto di Milano Malpensa ed ha raggiunto da poco la clinica milanese. Visite mediche e poi firma sul contratto che li legherà al Milan.

https://twitter.com/acmilan

Parte con il botto il nuovo corso di Leonardo che si è assicurato uno degli attaccanti più forti al mondo ed un giovane difensore con molte prospettive di crescita, tra più interessanti in Italia ed è reduce da una grande stagione con la maglia dell’Atalanta che, da quest'anno, farà il titolare fisso con Alessio Romagnoli. I due centrali insieme Conti, Calabria e Donnarumma potrebbero essere la nuova retroguardia anche della Nazionale italiana. Ma il mercato dei rossoneri non finisce certo qui: Gattuso ha richiesto un centrocampista e un esterno. Il direttore tecnico del club è al lavoro per accontentare le richieste dell tecnico, infatti al Milan è stato accostato Adrien Rabiot e lo svincolato Bernard.