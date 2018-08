Milan, ora è ufficiale: Higuain e Caldara sono giocatori rossoneri

Dopo giorni e giorni di trattativa ora è arrivata anche l'ufficialità: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono giocatori del Milan. All'inizio sembrava quasi impossibile, ma poi è arrivato l'accordo per la maxi operazione che ha portato Bonucci a rivestire la maglia della Juventus. Higuain e Caldara hanno sostenuto in mattinata le visite mediche poi entrambi si sono spostati a Casa Milan per la firma del contratto.

Il bomber argentino, arriva si in prestito con diritto di riscatto, ma prenderà per il primo anno lo stesso stipendio che percepiva alla Juventus (7,5 milioni di euro) e per i successivi due persino più alto (9 milioni netti). Invece c'è stato uno scambio alla pari Bonucci-Caldara, infatti i due difensori stati valutati allo stesso modo, cioè 35 milioni di euro e al Milan prenderà circa 2,5 milioni a stagione per cinque anni.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Gonzalo Higuain e Mattia Caldara.

Gonzalo e Mattia sono due importanti tasselli della nuova era del Club.

Gonzalo Higuain approda all'AC Milan con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto. Mattia Caldara arriva a titolo definitivo, nell'ambito dell'operazione di scambio alla pari con Leonardo Bonucci, che torna alla Juventus. Il difensore 24enne ha siglato un contratto che lo lega all'AC Milan fino al 30 giugno 2023.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Il Milan ha reso noto il programma della giornata di domani che vedrà Gonzalo Higuain e Mattia Caldara come protagonisti:

Al mattino, i due nuovi rossoneri sosterranno i test fisici di Milan Lab a Milanello

Alle 12.30 è previsto il tour del Museo Mondo Milan

Alle 14 ci sarà la conferenza stampa di presentazione

Alle 16.30 TV/photo set e saluto ai tifosi in Piazza del Duomo, terrazza "Giacomo Arengario