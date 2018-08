Lazio: piace Ramires per la mediana, l'Inter offre Joao Mario. Si chiude per Anderson e Micai

La Lazio fa sul serio per Ramires. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sul centrocampista ex Chelsea, attualmente in forza allo Jiangsu Suning. La società cinese ha aperto alla cessione, chiedendo però tre milioni di euro per liberarlo. Sempre a centrocampo, offerto al club di patron Lotito Joao Mario. Come è noto ormai da tempo, l'Inter ha intenzione di liberarsi del portoghese, senza però svalutarne il cartellino. La Lazio gradirebbe il ragazzo alle proprie condizioni: i nerazzurri non vogliono però il prestito con diritto di riscatto.

Sempre in entrata, è quasi tutto fatto per l'arrivo del terzino Djavan Anderson e del portiere Alessandro Micai. Reduci dall'ottima stagione al Bari, i due atleti si sono però svincolati dalla fallita società barese, cercando altre destinazioni. La Lazio è stata subito celere nell'ingaggiarli, puntando logicamente al futuro. Prima di testarli nella Capitale, Lotito vorrà però saggiarli ancora un altro anno in Lega B, dirottandoli alla Salernitana. Il club campano abbraccia due profili di assoluto spessore, i biancocelesti osserveranno in prima fila il cammino dei due ragazzi.

Nella giornata di oggi, intanto, verranno presentati ufficialmente addirittura i sei nuovi acquisti: Silvio Proto, Francesco Acerbi, Riza Durmisi, Milan Badelj, Valon Berisha e soprattutto Joaquin Correa. Sei calciatori di valore che daranno un grande contributo alla causa biancoceleste. Alle 16:30, in quel di Formello, i nuovi volti della Lazio diranno la loro, parlando delle prime impressioni agli ordini di Filippo Inzaghi. Il pubblico ed il tifo laziale puntano molto su questi calciatori sia per la pregressa carriera che per il talento personale.