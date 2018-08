Milan, senti Calhanoglu: "Higuain? Sono pronto a fare tanti assist per lui"

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un' intervista ai microfoni di Milan Tv dopo aver visitato, insieme a Pepe Reina, la sede di Facebook.

L'intervista è partita proprio dai social network: “Ho una buon rapporto con i social media, anche con Facebook e Instagram, li utilizzo spesso in modo da mostrare ai nostri fan quello che facciamo nella vita privata".

Il giocatore turco si è soffermato anche del mercato del Milan, sia in entrata ma anche in uscita: "Sono molto felice dell'arrivo di Higuain e Caldara, ma allo stesso tempo sono triste per l'addio di Bonucci, una bella persona e un ottimo giocatore. Sono pronto per fornire assist a Gonzalo”.

Infine Calhanoglu ha parlato della nuova stagione: “In questa stagione vogliamo fare meglio della scorsa, abbiamo tanta qualità in più e vogliamo crescere. Voglio lavorare tanto perché il Milan è come una famiglia per me, mi è stato vicino nel momento del bisogno. Amo il Milan, amo i tifosi e la città, voglio segnare di più e fare più assist” e sul ruolo di mezzala: “Ho giocato centrocampista in queste due gare, questo ruolo mi piace. Penso di aver fatto delle buone partite ma alla fine la mia posizione in campo la decide il Mister”.