Parma: in attacco si punta Kean e si sogna Balotelli, Matri la reale alternativa. Piace Zampano

Il Parma sonda freneticamente il mercato a caccia di un bomber di peso. Nelle ultime ore, i ducali hanno infatti ripreso i contatti con l'entourage di Mario Balotelli, attaccante in rotta con il Nizza e dunque deciso a cambiare destinazione. L'ex Milan è però stato sondato anche dall'Olympique du Marseille, club che potrebbe ingolosirlo con una proposta economica sicuramente di spessore. Il secondo nome sul taccuino del ds Faggiano è quello di Moise Kean, giovanissimo prospetto della Juventus messosi in evidenza con la Nazionale Italiana Under 19. I bianconeri vorranno però delle garanzie tecniche importanti. Più fattibile l'ipotesi-Matri, attaccante navigato e sempre positivo quando è stato chiamato in causa. Il mitra attende futuri sviluppi, i ducali pazientano prima di tentare l'affondo decisivo.

Per la zona mediana del rettangolo verde, il primo obiettivo è quello di Alberto Grassi. Il ragazzo è però valutato tanto dal Napoli, che vorrebbe monetizzare nel miglior modo possibile. Viste le difficoltà, i ducali avrebbero sondato la disponibilità del Torino a cedere Joel Obi, ai margini del progetto tattico di Walter Mazzarri. Il Parma ha cominciato ad imbastire la trattativa, non facendosi trovare impreparato. Occhio anche a Manuel Locatelli, centrocampista considerato incedibile dal Milan. Gattuso potrebbe però dare il proprio ok alla trattativa, il ragazzo avrebbe così modo di crescere e di fare esperienza.

In difesa, invece, sembrano vere le voci che vorrebbero il Parma vicino all'ingaggio di Francesco Zampano del Pescara. Terzino destro naturale il ventiquattrenne avrebbe la chance del grande salto, confermando quanto di buono mostrato in cadetteria. Le due società smentiscono, La Gazzetta dello Sport ha lanciato invece l'indiscrezione di un sondaggio dei ducali. Sul fronte uscita, infine, Luca Marrone ed Antonino Ragusa sono entrati nell'orbita dell'Hellas Verona. Gli scaligeri fanno sul serio per i due prospetti, veri e propri lussi per la Lega B. Sirene leccesi per Ceravolo, mentre Antonio Vacca piace e non poco a Cremonese ed Ascoli.