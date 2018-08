Sampdoria: buon test contro il Fulham, monitorato Agbo. Silvestre prossimo alla cessione

La Sampdoria vince e convince in amichevole. Contro il Fulham, club ambizioso e neo-promosso in Premier League, i doriani la spuntano grazie ad un goal di Gaston Ramirez, dando prova di equilibrio e pericolosità sotto porta. Marco Giampaolo dovrà lavorare ancora, ma i segnali in vista della prossima stagione sono tutt'altro che negativi. Mentre il tecnico ex Empoli lavora sul campo, la dirigenza si sta attrezzando sul mercato, cercando ulteriori profili per rinforzare la rosa. Il primo nome nuovo - ufficiale - è quello di Leonardo Benedetti, centrocampista centrale che arriva dallo Spezia.

Ufficiale anche l'ingaggio del giovane Zovko, come s'evince dal seguente comunicato stampa blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petar Zovko (nato a Mostar, Bosnia-Erzegovina, il 25 marzo 2002)". A centrocampo, si sonda invece la disponibilità al trasferimento di Uche Agbo, giovane mediano nigeriano attualmente in forza allo Standard Liegi. Nessuna trattativa è stata ancora impostata, Marco Giampaolo avrebbe però gradito l'ipotesi del nuovo acquisto. Si è sbloccata anche la trattativa che porterebbe ad Obiang: accordo totale con il West Ham nonostante l'inserimento del West Ham.

In ottica cessioni, invece, tanto mercato ha Matias Silvestre. L'ex difensore del Catania è fortemente voluto da tanti club di Serie A, condizione che rende felice la Sampdoria e Massimo Ferrero. Su di lui sembra davvero forte l'Empoli, che avrebbe battuto la concorrenza di Parma e soprattutto Cagliari, maggiormente interessato a Lorenzo Tonelli. Sembra più di una suggestione, infine, il trasferimento di Fabio Quagliarella all'Udinese. L'attaccante partenopeo potrebbe scegliere il ritorno in Friuli visto il cambio generazionale che sta vivendo la Sampdoria, che non ha proprio chiuso alla cessione.