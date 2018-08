ICC, Real Madrid - Juve: ultimo match e poi il ritorno a Torino

Il fascino che ha una partita come Real Madrid - Juventus può perdere qualcosa in caso di amichevole ma rimane comunque un match sempre molto interessante. La Juventus dunque affronterà i campioni d'Europa in carica nonché l'ultima squadra che i bianconeri hanno affrontato in Champions League. Sarà assente il grande ex dei blancos, Cristiano Ronaldo, ovviamente, così come gran parte dei campionissimi bianconeri. Ma poco importa, i giovani primavera e le seconde linee hanno comunque dato buone risposte in queste partite. In primis, il giovane bomber Favilli, autore di tre reti in tre match e Luca Clemenza, un funambolo della trequarti avversaria che ha incantato l'America con quella perla sotto l'incrocio contro il Benfica. Ma sarà anche un palcoscencio funzionale, quello di Washinghton, a testare i nuovi acquisti (o parte di essi) Cancelo ed Emre Can.

Mister Allegri continua con il 4-3-3 dove probabilmente Cancelo andrà ad agire come ala d'attacco insieme a Bernardeschi e Favilli. Centrocampo old school con Khedira, Pjanic e Marchisio. Solo panchina per Emre Can. Difesa con Alex Sandro, apparentemente rigenerato, Chiellini, Benatia e De Sciglio. In porta inizierà Szczesny. Il nuovo Real Madrid di Lopetegui risponderà con un 4-2-3-1 in cui Casilla agirà tra i pali e sarà protetto da Carvajal, Nacho, Vallejo e Theo Hernandez. In mediana, Llorente e Dani Ceballos. Tre quarti composta da Asensio, Isco e Bale a supporto di Benzema. Problemi invertiti, tra le due formazioni: se la Juventus ha un attacco orfano dei suoi campioni, viceversa il Real Madrid presenta l'attacco di sempre, orfano del solo Ronaldo passato nelle fila bianconere. Occhi puntati sugli schermi a partire dalla mezzanotte per gustarsi questo match estivo di lusso.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-2-3-1): Casilla; Carvajal, Nacho, Vallejo, Theo; Llorente, Ceballos; Asensio, Isco, Bale; Benzema. All. Lopetegui.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Pjanic, Khedira, Cancelo; Marchisio; Favilli. All. Allegri