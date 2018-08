Milan, questa notte l'ultimo impegno americano: sfida contro il Barcellona di Valverde

Questa notte - alle 2.00 italiane, le 17.00 locali a Santa Clara - il Milan sarà impegnato nell'ultima partita in terra americana contro il Barcellona di Valverde - match valido per l'International Champions Cup.

Dopo aver perso con il Manchester United ai rigori e con il Tottenham nei tempi regolamentari, i rossoneri al Levi's Stadium cercheranno la prima vittoria contro il Barcellona che viene dal ko contro la Roma.

Il Milan dovrà fare a meno dei nuovi acquisti Higuain e Caldara, con Gattuso che si affiderà agli stessi 11 visti contro il Tottenham. In porta ballottaggio tra Reina e Donnarumma con lo spagnolo in vantaggio, in difesa Musacchio e Romagnoli, sulle fasce Abate e Calabria. A centrocampo spazio al tridente Kessie, Locatelli e Calhanoglu ed in attacco Suso, Cutrone e Borini. A gara in corso, minuti anche alla panchina. Valverde dovrà rinunciare a Messi e darà spazio a molti giovani.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso si è espresso sull'arrivo di Caldara e Higuain: “Sono contento. Sono arrivati giocatori importanti. Mattia è un giovane interessante. Gonzalo lo conosciamo tutti, ma siamo una squadra. Dobbiamo farli sentire a casa loro e fargli capire come si sta in questo gruppo. Poi sono sicuro che ci daranno una mano per fare una stagione importante".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Locatelli, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Marlon, Lenglet, Cucurella; Sergi Roberto, Arthur, Rafinha; Aleix Vidal, Munir, Malcom. All. Valverde

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Baldamero Toledo (Arbitro)

Michael Kampmeinert (Guardalinee)

Chris Elliot (Guardalinee)

Turan Ozdemir (Quarto uomo)