Milan, Leonardo fiuta un altro grande colpo: il sogno è Milinkovic, contatti con Rabiot e Kovacic

Dopo l’annuncio dello scambio Caldara-Bonucci e l’ingaggio di Higuain, il mercato del Milan non si vuole fermare, difatti Leonardo è al lavoro per chiudere la sessione estiva con un grande colpo. Gattuso ha richiesto ancora un centrocampista ed un attaccante esterno ed il dt è al lavoro da settimane per accontentarlo.

Leonardo non ha mai nascosto ai nuovi proprietari del Milan il pensiero sul talentuoso serbo ("È un fenomeno") e tutti gli indizi portano a Roma, sponda Lazio. Sergej Milinkovic Savic è sicuramente il nome più affascinante che sta circolando nelle ultime ore, ma è anche quello più difficile da raggiungere. Convincere Lotito è sempre complicato visto che, in questo caso, chiede ben 120 milioni di euro. Il club rossonero metterà sul piatto 40 milioni per il prestito oneroso (o 20 più un giocatore magari Fabio Borini, particolarmente gradito a Simone Inzaghi) con diritto di riscatto fra un anno fissato a 80 milioni. Attenzione che c'è anche la Juventus sul giocatore biancoceleste.

Mateo Kovacic si è già visto in Italia con la maglia dell'Inter prima di andare al Real Madrid dove però, nelle ultime due stagioni, è partito quasi sempre dalla panchina. In Spagna è cresciuto e può portare esperienza a Milanello. La pista più fattibile è quella che porta a Rabiot, che è in scadenza tra un anno con il Psg. Leonardo lo conosce bene visto che lo ho lanciato a Parigi.

Tutte queste idee Leonardo le sottoporrà a Gordon Singer, figlio di Paul e fondatore del fondo Elliott Management Corporation, la prossima settimana. In caso di risposta positiva il direttore tecnico darà l'affondo definitivo.