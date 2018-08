Milan, Maldini ad un passo dal ritorno in società: in giornata già il possibile annuncio

Un ritorno atteso da anni e che nelle prossime diventerà realtà. Stiamo parlando di Paolo Maldini ed il Milan. Come hanno sottolineato i colleghi di Sky Sport, lo storico capitano rossonero dovrebbe assumere la carica di vice presidente esecutivo con deleghe riguardo all'area sportiva. Il comunicato ufficiale potrebbe arrivare già nel corso della giornata odierna.

Dopo 9 anni dall'addio oggi dovrebbe essere la giornata del ritorno e questa può essere davvero la volta buona per rivederlo al Milan. Dopo Leonardo, l'avvocato Leandro Cantamessa storico legale del club, la nomina di Paolo Scaroni come presidente del club di via Aldo Rossi, la conferma di Gennaro Gattuso come allenatore, ecco anche Maldini che però non potrà ricoprire la carica di direttore sportivo, non avendo l'abilitazione per poter svolgere quel ruolo.

La nuova proprietà ha un obiettivo preciso: il nuovo Milan sarà composto sta rinascendo dalle vecchie glorie milaniste. Maldini in carriera ha vinto tutto con una sola maglia addosso proprio quella rossonera e molto probabilmente si fida più di Elliott che Yonghong Li visto che due anni fa attraverso una lettera molto dura aveva rifiutato. Forse le rassicurazioni richieste ora sembrerebbero arrivate