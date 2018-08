La Roma aspetta un'opportunità: Samassekou il nome buono?

La Roma continua a lavorare alle ultime operazioni per completare al meglio l'attuale sessione di calciomercato. Un mediano la priorità principale di Monchi, dopo l'impatto non convincente di Gonalons con la Serie A e considerando la condizione fisica calante di De Rossi; poi, eventualmente, anche un attaccante esterno. Due ruoli in cui i giallorossi hanno già dei giocatori, ma dove c'è la percezione di potersi rafforzare parecchio, senza spendere cifre fuori dal mondo. Comprare e vendere, quindi.

In entrata c'è un nome nuovo da accostare alla Lupa. Si tratta di Diadie Samassekou, centrocampista classe 1996 reduce da una stagione più che discreta con la maglia del Salisburgo e voglioso di fare un salto di qualità. La forza fisica del maliano potrebbe interessare alla dirigenza capitolina, cui il giocatore è stato proposto nelle ultime ore, ma per il momento si tratta di un'alternativa e poco più. Il "piano A" è infatti Steven N'Zonzi, per cui però l'intenzione è di affondare eventualmente quando non ci sarà concorrenza al 100% (leggasi dalla chiusura del mercato inglese, 9 agosto, in poi), per evitare di partecipare ad aste. Il Siviglia apre ad una cessione del francese, ma per non meno di 35 milioni. La contrattazione resta complessa in questo caso, con sullo sfondo sempre l'idea targata Hector Herrera, per cui si farà un tentativo nei prossimi giorni.

Poi c'è l'altra faccia della Roma, quella che deve vendere per sfoltire una rosa fin troppo ampia. Uno degli esuberi potrebbe essere Juan Jesus, per cui il Torino continua a spingere, forte della volontà del giocatore di vestire granata. I contatti fra i due club sono in corso, ma al momento manca l'accordo. Bisognerà poi trovare una sistemazione anche a Maxime Gonalons, molto richiesto in Inghilterra ma voglioso di tornare a giocare in patria piuttosto che provare l'esperienza in Premier League. Nel caso in cui si acquistasse un'ala - dando per scontata la permanenza di El Shaarawy - Monchi dovrebbe anche trovare una casa a Perotti. Per l'argentino però ad oggi c'è solo un sondaggio del Milan e poco più, con nessun offerta vigente.