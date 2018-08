Milan, finalmente ecco il tanto atteso ritorno di Maldini

I tifosi del Milan attendevano questo ritorno da anni e finalmente ieri pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Paolo Maldini.

Maldini non ha bisogno di presentazioni visto che lui, ma in generale tutta la sua famiglia ha scritto la storia rossonera. Campione di leadership, la lealtà per questa maglia, ma non solo. Dopo nove anni dal ritiro da giocatore, Leonardo è riuscito a convincere la bandiera rossonera ed ora sarà il direttore dello sviluppo strategico dell’area sportiva.

Un ritorno che ha voluto fortemente Elliott che vuole ridare il Milan ai milanisti. Il capitano aveva rifiutato già il ritorno in società chiesto della vecchia proprietà cinese, molto probabilmente perchè non lo convinceva il progetto, ma ora eccolo di nuovo a casa convinto dal progetto a medio-lungo termine del fondo americano e non un mordi-e-fuggi per rimettere subito il club rossonero sul mercato. Insieme al direttore brasiliano si confronterà, ma non sarà propriamente un direttore sportivo ma entrerà anche nell’area marketing.

Il ritorno di Maldini ha già portato tanto entusiasmo nel mondo rossonero, riporta in alto l'orgoglio dei tifosi e sarà determinante per far tornare il Milan alla grandezza che merita come ha spiegato il presidente Paolo Scaroni nel comunicato stampa: "La leadership e l’esperienza di Paolo saranno di grande beneficio per il Club, così come la sua passione e la sua energia. La nomina di oggi è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine".

Elliott sa che per tornare grande bisogna riportare in società chi ha fatto grande questo Milan e Maldini è uno di questi. Oggi alle 16.30 presso Casa Milan ci sarà la conferenza stampa di presentazione e molto probabilmente incontrerà anche Gordon Singer, atteso in Italia per prendere contatto con l’ambiente rossonero.

Paolo Maldini è tornato al Milan, è tornato a casa.