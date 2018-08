Milan - Kalinic verso l'Atletico, Leonardo ha incontrato l'agente di Milinkovic Savic?

Dopo gli arrivi di Higuain e Caldara, il mercato del Milan è entrato nel vivo, sia in entrata ma anche in uscita. Andiamo a scoprire le ultime novità.

Kalinic è ad un passo da vestire la maglietta dell'Atletico Madrid. La trattativa sta andando avanti da settimane, ma si aspetta il rientro del croato fissato oggi pomeriggio con il resto della squadra dall'America. L’accordo fra le due società c’è già da diverso tempo sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Già in serata potrebbero arrivare novità importanti in merito. Anche Carlos Bacca dovrà trovare una nuova sistemazione, invece bisognerà capire la situazione Andrè Silva.

Attenzione alle avance del Chelsea di Maurizio Sarri verso Pepe Reina che vorrebbe riaverlo con sé a Londra dopo aver saputo che Thibaut Courtois avrebbe comunicato l’intenzione di andare al Real Madrid. Lo spagnolo ha dichiarato di voler rimanere al Milan.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, secondo i colleghi della Stampa, ieri Leonardo avrebbe incontrato il procuratore di Milinkovic Savic. E' un operazione molto difficile visto che il cartellino del serbo è valutato oltre i 100 milioni di euro e su di lui c'è anche la Juventus. Invece un operazione molto più fattibile è quella legata a Bernard Duarte: l'esterno offensivo brasiliano piace molto a Gattuso. Il giocatore è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con lo Shakhtar Donetsk e sta valutando le diverse offerte, visto che la concorrenza non manca (Chelsea ed Inter). Leonardo ci sta lavorando, ma il problema non sembra essere l’ingaggio di Bernard, ma le commissioni da corrispondere ai sui agenti (si parla 3 milioni a stagione come ingaggio di base, più 2 di commissione per gli agenti ndr).

Infine Leonardo sta lavorando su Adrien Rabiot, ma il PSG fa muro. Il direttore tecnico sa che è un operazione difficile visto anche i paletti legati alla UEFA, ma farà leva sugli ottimi rapporti che ha con Veronique, madre-agente del giocatore francese. Attenzione al Barcellona.