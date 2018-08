Inter, Dalbert verso la Francia? E occhio a Emmers

L'Inter, si sa, ha fatto il suo dovere rinforzando la squadra, cercando di renderla pronta ad affrontare una stagione lunghissima e piena di nuove sfide e nuove, ma allo stesso tempo vecchie, competizioni come la Champions League. E non è finita qui perché resta scontato l'interesse per Luka Modric. Ma discorsi a parte per il mercato in entrata, i nerazzurri lavorano anche per quello in uscita; oltre ai soliti nomi di Joao Mario, Vecino e Candreva, spunta quello di Dalbert.

Il 24enne arrivato dal Nizza nello scorso calciomercato estivo sembrava essere pronto a partire per la Francia intorno al mese di Luglio, nei primi giorni, verso il Monaco. Poi il dietrofront: troppi terzini persi (Joao Cancelo, Nagatomo e Santon) e Luciano Spalletti vieta la sua partenza; Dalbert resta e viene proposto, anche, come terzino sinistro. "Dalbert ha delle vampate quando decide di accelerare, ma non ha fatto vedere ancora tutte le sue qualità, ha un bel sinistro, deve ancora far vedere la sua sassata e ha una crescita verticale" le parole del tecnico di Certaldo in merito all'ex Nizza al termine del match contro il Lione. Ma le voci di mercato non risparmiano nemmeno Dalbert Henrique che avrebbe attratto gli interessi del Paris Saint-Germain, alla ricerca di un altro terzino dopo aver mollato la pista Alex Sandro. Tutto dipenderà da come terminerà la questione Darmian: il terzino ex Torino, attualmente al Manchester United, avrebbe espresso la sua nostalgia verso l'Italia e non è da escludere un sua ritorno in Serie A, magari proprio all'Inter.

Un altro nome caldo la cui situazione resta incerta è quello di Xian Emmers; il talentino belga classe '99 ha dimostrato nel corso del precampionato di poter dire la sua in mezzo ad un centrocampo composto da nomi di un certo livello, stupendo Luciano Spalletti e portando dalla propria parte la fiducia e l'entusiasmo dei tifosi interisti. L'opzione Genoa sembra essere tramontata definitivamente: Emmers, infatti, è stato accostato alla società rossoblù più volte nel corso dell'estate, in particolar modo nell'affare che poi si è concluso con Radu-Valietti al Genoa e Salcedo-Serpe in nerazzurro. Le possibilità che resti all'Inter, dunque, crescono sempre di più ed il belga stesso parla già da giocatore interista, a seguito della vittoria contro il Lione: "Finalmente abbiamo trovato una vittoria, ora dobbiamo essere pronti per il campionato. Il campo non era messo bene ma cercavamo più che altro di tenere palla, se ci stanchiamo non va bene. Il gruppo mi ha accettato molto bene, sono felice di essere qui; ora continuiamo così e vediamo cosa accadrà. Il mister mi dà tante indicazioni, io provo a fare il meglio".