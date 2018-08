Roma - Manolas promette amore ma ad una condizione: "A Roma sto bene ma voglio vincere"

Google Plus

Kostas Manolas ha rilasciato un'intervista ai colleghi di ESPN in cui ha parlato della tournée americana e della Roma.

SENSAZIONI SULLA SQUADRA

"È una grande sfida giocare con squadre come Barcellona e Tottenham. Nella prima partita non abbiamo giocato benissimo. Nella seconda abbiamo giocato molto meglio. Abbiamo segnato 4 gol con il Barcellona, ma dobbiamo provare a giocare meglio. Penso che alla fine della preparazione saremo nella condizione che vogliamo. La prossima partita sara contro il Real Madrid, che è il più grande club al mondo. Ogni partita contro di loro è difficile. Dobbiamo fare il nostro lavoro, è un’amichevole ma dobbiamo fare del nostro meglio.".

SUL MERCATO DELLA ROMA ED IL LIVELLO DELLA SERIE A

"Abbiamo preso un sacco di giocatori quest’anno. Prima di tutto devono abituarsi alle cose che chiede il mister. La Juventus è davvero forte ed è la favorita per lo scudetto. Proveremo a fare il massimo e migliorare rispetto alla scorsa stagione. Certo, quando uno dei migliori giocatori arriva in Serie A è sempre un buona cosa. Per noi Cristiano Ronaldo può essere uno stimolo extra perché quando giochi contro questi giocatori devi dare il tuo meglio. Una motivazione? Certo. Preferirei avere giocatori così nella nostra squadra. Ne sarei felice".

SUL FUTURO ALLA ROMA

"Farò il quinto anno qui. Il futuro è il quinto anno a Roma. Se non stessi bene non resterei qua perché mi piace Roma. Mi piace la mia vita a Roma, la mia famiglia sta bene. Resto qua. Voglio vincere qualcosa. Mi piace vincere e proverò a vincere un titolo. Non è facile, ma ci proverò al massimo".

Dunque il calciatore allontana le voci di un suo malcontento che ormai da un paio d'anni circolano negli ambienti romani, promettendo amore alla Roma ed approvando le scelte di mercato che la dirigenza giallorossa sta facendo. Non resta che aspettare l'inizio di questa nuova stagione in cui Manolas sarà sicuramente tra i protagonisti principali della squadra.