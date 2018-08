Chievo, Rossettini e non solo. Ora tutto su El Kaddouri

In attesa di conoscere la penalità da scontare nel prossimo campionato, ormai alle porte, il Chievo Verona si muove in entrata, sistemando la difesa con l'acquisto di Luca Rossettini. Finito ai margini del progetto Genoa, il difensore classe '85 è stato prelevato dai veneti in prestito con diritto di riscatto. Ieri la presentazione, nella quale il nuovo arrivato ha esternato tutta la sua gioia per l'approdo a Verona: "Ho girato e visto tante piazze e vissuto tante esperienze, da ognuna di queste cerco di portarmi il meglio. Per me questo girovagare è stato un arricchimento, ho voglia di fare ancora bene. Qui sento aria di casa, non vedo l'ora di poter dare il mio contributo per questa causa".

Adesso per concludere il mercato serve l'acquisto di un centrocampista e di un fantasista. La prima casella potrebbe essere riempita da uno fra Danilo Cataldi e Simone Missiroli. Il primo è in uscita dalla Lazio che potrebbe cederlo sempre in prestito con diritto di riscatto, mentre la mezzala del Sassuolo pare non rientrare nei piani di De Zerbi e quindi il presidente Squinzi ed il direttore sportivo Carnevali stanno cercando di trovargli un'altra sistemazione, chiaramente sempre in A. Due piste quindi percorribili, un affare che potrebbe concludersi negli ultimissimi giorni di calciomercato. Nel reparto avanzato si lavora per Omar El Kaddouri, trequartista del Paok Salonicco che gradirebbe un ritorno nel nostro campionato. Ci sono già stati contatti tra le società, il discorso va avanti ma non è una trattativa semplicissima perchè ballano sul piatto della stessa un bel pò di milioni.

Intanto, parlando di calcio giocato, l'esordio ufficiale del nuovo Chievo di D'Anna si terrà domenica alle ore 18:00 allo Stadio Bentegodi. Coppa Italia, con i clivensi che ospiteranno il Pescara, match valevole per il terzo turno eliminatorio. Sarà l'occasione, davanti al pubblico amico, per testare le condizioni fisiche della squadra, una sorta di prova generale in attesa del bagno d'esordio, quello di sabato prossimo contro la terribile Juventus di Cristiano Ronaldo.