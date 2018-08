Inter, Keita sempre più vicino. Nelle prossime ore Modric incontrerà Perez

Sono giorni molto caldi in casa Inter dove da una parte si sta aspettando una fumata bianca da Madrid per l’affare Modric, dall'altra si sta per chiudere per Keita. Andiamo a scoprire le ultime novità.

Modric vuole lasciare il Real

Il giocatore croato è stato molto chiaro con la proprietà blancos: Modric vuole lasciare il Real Madrid come ha ripetuto al numero 2 del club, Sanchez, poco prima di allenarsi. Florentino Perez, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo non vuole privarsi anche del miglior centrocampista visto ai Mondiali di Russia. Sarà decisivo l'incontro tra i due che si terrà tra stasera e domani come ha evidenziato la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Molto probabilmente il Real metterà sul tavolo un adeguamento di contratto per fargli cambiare idea addirittura se non aumentare, l’offerta di 10 milioni a stagione che l'Inter ha fatto a Modric.

Accordo sempre più vicino con il Monaco per Keita

Altro discorso per Keita che, molto probabilmente, tra qualche giorno sarà un giocatore neroazzurro. Ieri, come ha sottolineato il Corriere della Sera, è stato trovato un accordo con il Monaco cioè prestito oneroso con diritto di riscatto e potrebbe arrivare anche uno sconto. Nella trattativa non compare il nome di Caldara però, con l'arrivo del suo ex compagno alla Lazio, troverebbe sempre poco spazio. Il numero 87 vuole una cessione definitiva, ecco perchè non è stato inserito nell'affare.