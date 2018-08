Milan: Bakayoko è più vicino, Leonardo ha incontrato il fratello del centrocampista

Google Plus

Il futuro di Tiémoué Bakayoko si tinge di rossonero. Il centrocampista di proprietà del Chelsea è ad un passo dal Milan. Il meeting di ieri tra Leonardo e il fratello-agente del transalpino potrebbe essere stato decisivo. C'è ancora da limare l'ingaggio del giocatore, che nella capitale inglese percepisce circa 7 milioni di euro, cifra che i rossoneri vorrebbero abbassare.

L'accordo tra i blues e il Diavolo può arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 o 35 milioni di euro. Il possibile approdo di Bakayoko sotto la Madonnina è stato facilitato anche dall'imminente passaggio di Mateo Kovacic al Chelsea. Con l'arrivo del croato Abramovich avrebbe accettato di perdere il mediano francese acquistato dal club del Principato solo una stagione fa.

Che il Milan fosse alla ricerca di un centrocampista per completare la mediana era risaputo. Negli scorsi giorni si era fatto anche il grande nome di Milinkovic Savic con i rossoneri che pensavano ad un prestito oneroso di 40 milioni con obbligo di riscatto ad 80. Come ripetuto anche da Lotito, però, la Lazio avrebbe rifiutato categoricamente ogni trattativa che non includesse un acquisto a titolo definitivo. Ora però, nel giro di due settimane la società rossonera potrebbe ufficializzare anche Bakayoko, dopo i grandi colpi della settimana scorsa che portano il nome di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara.