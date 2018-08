Prime uscite in casa Milan, Nikola Kalinic è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il croato lascia i rossoneri dopo una sola stagione decisamente negativa. Fortemente voluto da Montella, l’ex Fiorentina non è mai riuscito a esprimersi al meglio, finendo presto nel mirino della critica e dei tifosi del Milan. Per Kalinic ora nuova esperienza in Spagna nella squadra del Cholo Simeone.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Atletico Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic. La società desidera ringraziare il giocatore per la professionalità sempre dimostrata nell'indossare la maglia del Milan augurandogli le migliori soddisfazione sportive per il prosieguo della sua carriera”.

Questo invece l’annuncio da parte dell’Atletico Madrid: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l'AC Milan per il trasferimento di Nikola Kalinic. Il croato, di 30 anni, diventa un nuovo giocatore dell'Atletico dopo aver firmato per le prossime tre stagioni. Kalinic è un potente attaccante che ha una grande esperienza nel calcio europeo.”

Il Milan da questa cessione ricava poco meno di 15 milioni di euro e nonostante i 20 più bonus sborsati alla Fiorentina realizza una plusvalenza a bilancio grazie al risparmio sull’ingaggio di Kalinic.