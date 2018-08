Napoli, ecco Malcuit! Firma e prime parole per il nuovo terzino azzurro

Mentre la dirigenza partenopea è al lavoro per regalare un nuovo portiere ad Ancelotti, c'è chi, nonostante sia arrivato da poco è già molto carico: Kevin Malcuit, il terzino acquistato dal Lille per 13 milioni di euro (bonus compresi) non vede l'ora di cominciare. Ieri il calciatore ha mosso i suoi primi passi di questa nuova esperienza, ha firmato il contratto e ha svolto il primo allenamento. Sorpreso dall'accoglienza dei compagni, ha parlato brevemente con Ancelotti e ha mostrato già una buona condizione fisica, tanto che il tecnico vorrebbe già schierarlo nell'ultimo test pre-campionato con il Wolfsburg.

Sono arrivate anche le prime parole da nuovo giocatore del Napoli, niente di ufficiale sia chiaro, il terzino ex Lille ha affidato i propri pensieri ad un post apparso sul suo profilo Instagram scritto sia in francese (la parte rivolta ai tifosi della sua ex squadra) che in italiano (riguardante i supporter azzurri): «Voglio ringraziare i tifosi del Lille per l'avventura vissuta in questa bella città, giunta al suo termine. Grazie per il vostro sostegno in una stagione difficile, ma piena d'entusiasmo e di bei momenti. Vi auguro il meglio per l'avvenire! Faccio il tifo per voi e vi ringrazio di nuovo. Ora sono pronto per questa nuova avventura in un club e in una città fantastici: non vedo l'ora di respirare la magica atmosfera del San Paolo. Sono pronto a sudare per questa maglia così importante. #ForzaNapoliSempre».

Al momento occupa la casella di vice Hysaj, il terzino albanese dà più certezze, ha più esperienza nel campionato italiano e offre garanzie soprattutto dal punto di vista difensivo. Malcuit è più offensivo, spesso rischia la giocata, però probabilmente è più bravo dal punto di vista tecnico. Sicuramente avrà bisogno di un medio-breve periodo di adattamento, ma è arruolabile per la prima di campionato e chissà che non riesca a guadagnarsi un posto da titolare fisso.