Udinese: aperto il casting per l'attaccante: sondati Borriello e Cornelius

Mancano solamente 10 giorni alla fine del mercato e l'Udinese ha iniziato a sondare le piste che portano ad Andreas Cornelius e Marco Borriello.

Dopo l'ottima stagione al Cagliari due anni fa, l'ex Milan e Juventus non ha passato una buona annata nella Spal, dove non si è trovato bene e la scintilla con i tifosi non è mai scoccata. Il centravanti italiano ora è svincolato, dopo che ha rescisso il proprio contratto con la squadra ferrarese e potrebbe, così, accettare la proposta friulana per rinascere e poter vivere un'altra stagione ad ottimi livelli.

Più complesso è il discorso che tratta Cornelius. L'attaccante danese è arrivato all'Atalanta solo lo scorso anno dal Copenaghen e, nonostante una stagione discreta, può già lasciare gli orobici. Nell'attacco bergamasco il vichingo rischia di essere l'ultima scelta a causa dell'approdo di Duvan Zapata e dell'esplosione di Musa Barrow, in grande spolvero in questo precampionato come testimonia anche la tripletta di Sarajevo. La squadra di Pozzo ha già incontrato la Dea per discutere dell'attaccante nordico, ma non è ancora stata resa nota alcuna cifra.