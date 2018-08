Inter, Modric incontra Perez: per la stampa spagnola è vicino il rinnovo

In casa Inter c'è massima attenzione per quanto riguarda il caso Modric: nella giornata di oggi c'è stato (o ci sarà?) il tanto atteso incontro tra il croato e Florentino Perez. Il presidente dei blancos sta provando in tutti i modi di convincere Modric a rimanere in Spagna e considera l'offerta dei neroazzurri non soddisfacente perchè non vuole perdere un altro pezzo da novanta dopo Cristiano Ronaldo.

I giornali spagnoli, in particolare AS, sono convinti che Modric resterà al Real ( "Modric se queda", "Modric resta) anche perchè c'è la concreta possibilità di un consistente ritocco dell'ingaggio ed avrebbe deciso di restare dopo averne parlato con la sua famiglia. In cambio della sua fedeltà, secondo Marca, il miglior centrocampista dei Mondiali, con il rinnovo di contratto, andrà a guadagnare fino a 10 milioni di euro netti come Sergio Ramos (attualmente di 6,5 milioni di euro netti a stagione ndr).

Intanto Modric si sta allenando con il Real in attesa di conoscere il proprio futuro. E i tifosi dell'Intero ci sperano ancora visto che, l'immagine ufficiale per i social Real, il croato non c'è. E poi, su Instagram, il compagno di Nazionale Ivan Perisic ha pubblicato una foto con altri due compagni di squadra, Brozovic e Vrsaljko, e si è chiesto: "Chi manca?" e proprio lo stesso Modric ha messo un like sul post.

La trattativa per portare Luka Modric all'Inter prosegue..