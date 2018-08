Juve, le ipotesi in caso di addio di Alex Sandro

Non rientra certamente nei piani attuali della Juventus la cessione di Alex Sandro, ma bisogna essere sempre pronti agli inconvenienti. La logica della Vecchia Signora, per quanto riguarda le cessioni eccellenti - come eventualmente sarebbe quella del terzino brasiliano - è sempre la stessa: chi vuole andare, va. E visto che l'interessamento del Paris-Saint Germain nei confronti dell'ex Porto rimane piuttosto forte, la dirigenza bianconera sta sondando gli eventuali piani B nel caso in cui il giocatore presentasse una richiesta di cessione.

In questo caso il sogno resterebbe Marcelo. È noto un po' a tutti che il miglior terzino del mondo è un grande amico di Cristiano Ronaldo, con cui tornerebbe volentieri in squadra insieme dopo pochi mesi da "separati". Tuttavia i margini per quest'operazione restano ristretti: il Real Madrid sarebbe infatti poco disposto a lasciar partire un altro pezzo pregiato in poche settimane, come dimostra anche l'opposizione strenua attuata finora da Florentino Perez verso la possibile cessione di Luka Modric. Più passa il tempo, poi, più tutto diventa complicato. Quella che sposterebbe il sudamericano classe 1988 non è il genere di operazione che si conclude in pochi giorni.

Le alternative comunque non mancano. È un altro brasiliano il secondo nome sondato da Marotta, ma stavolta naturalizzato italiano: si tratta di Emerson Palmieri, a gennaio volato a Londra sponda Chelsea ma mai riuscito ad imporsi, a causa della concorrenza targata Marcos Alonso. Ecco che, a prezzo "di saldo", i campioni d'Italia potrebbero cogliere l'occasione di trovare un giocatore affidabile e con in dote un po' di esperienza in Serie A. Un altro nome fatto spesso è quello di Wendell, ma sembra proprio che il laterale del Bayer Leverkusen sia il profilo su cui il PSG sta virando in queste ore. Perchè Alex Sandro, al momento, è un giocatore della Juve e dovrebbe restarlo nella prossima stagione, salvo grosse sorprese.