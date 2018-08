Juventus, Sturaro in prestito allo Sporting Lisbona

Sfumato nella giornata di ieri l'affare a titolo definitivo con il Watford, la Juventus e Stefano Sturaro hanno optato per il Portogallo. Il centrocampista italiano ha accettato la destinazione Sporting Lisbona, prestito secco da due milioni di euro, e già oggi sarà in viaggio per la capitale portoghese.

Il mediano dunque giocherà il prossimo anno nel campionato portoghese nella squadra che lanciò Cristiano Ronaldo nel panorama europeo e non è un caso. Proprio il campione portoghese sembra aver svolto un ruolo importante nel convincimento dell'azzurro, mai realmente persuaso di giocare in Liga Sagres. Il nuovo numero sette bianconero ha parlato positivamente a Sturaro sia dello Sporting, sia del campionato lusitano, anche se la parte più importante resta il campo e lo spazio che il giocatore ex Genoa potrà avere per mettersi in mostra e guadagnarsi un trasferimento a titolo definitivo la prossima estate.

A confermare l'operazione, rilanciata stamattina dalle prime pagine dei due maggiori quotidiani sportivi portoghesi "A Bola" e "Record", è stato anche l'agente del giocatore italiano, Carlo Volpi: "Stefano va a Lisbona stamattina. La trattativa con il Watford era vera, così come quelle con le altre inglesi. Andrà in prestito secco. Dopo quasi quattro anni di Juventus, aveva bisogno di crescere ulteriormente come calciatore. E giocare per un calciatore con il ruolo di Stefano significa tutto. La confidenza con il campo ti permette di essere sicuro di te stesso. L’estero era una scelta di crescita anche come uomo, poteva essere l’Inghilterra, la Spagna o il Portogallo. Ha scelto lo Sporting", ha dichiarato il procurato al sito Tuttojuve.com.

In Portogallo, poi, Sturaro ritroverebbe anche un altro ex bianconero, Claudio Ranieri. Il tecnico italiano dovrebbe insediarsi a breve sulla panchina dei biancoverdi, la data buona dovrebbe essere il 9 Settembre, il giorno dopo le elezioni presidenziali dello Sporting.