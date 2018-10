Empoli: arriva Antonelli, si lavora allo scambio Acquah-Krunic

L'Empoli deve accelerare sul mercato. Mentre Frosinone e Parma hanno piazzato da tempo colpi di una certa importanza, infatti, i toscani non hanno ancora proposto il cosiddetto botto di mercato, sondando ancora il terreno prima di lanciare i fuochi d'artificio. Nella zona mediana del campo, intanto, si lavora allo scambio tra Rade Krunic ed Afriye Acquah. Il centrocampista del Torino darebbe grande equilibrio alla mediana di Andreazzoli, che per abbracciare l'ex Sampdoria dovrà per forza rinunciare al suo gioiello bosniaco. Occhio però alla concorrenza del Chievo Verona, pronto a convincere il ghanese dopo la fumata bianca per Obi.

In difesa, invece, è ufficiale l'arrivo di Luca Antonelli, esperto terzino sinistro con tante presente in Serie A grazie anche alla sua militanza nel Genoa. Educato tatticamente e dotato di un ottimo piede, Antonelli si trova a suo agio nella difesa a quattro, disposizione tattica preferita anche dal tecnico Andreazzoli. Sempre per aumentare il tasso esperienziale del pacchetto arretrato, l'Empoli ha ufficializzato nelle scorse giornate Matias Silvestre, difensore centrale cercato anche da club come Frosinone e Chievo Verona. Molto forte di testa e spesso etichettato come centrale-goleador, Silvestre porterebbe quel pizzico di autorevolezza difensiva che tanto servirebbe in Serie A.

Sondato anche il giovanissimo Luperto del Napoli, che diventerebbe l'ennesimo prospetto interessante pronto a sbocciare in Toscana. Al di là dei nomi di prospettiva, a quest'Empoli manca come detto il calciatore capace di "spostare gli equilibri" in maniera decisa ed evidente. Nel tabellone degli ingaggi spicca infatti il solo nome di La Gumina, calciatore sicuramente di prospettiva ma con un futuro tutto da scrivere. L'ex Palermo, tra i migliori nella fase pre-stagionale, è forse più una grande scommessa che un attaccate effettivamente di peso. Andreazzoli sta ripetutamente chiedendo rinforzi, convinto comunque di dover compiere un vero e proprio miracolo nella prossima stagione.