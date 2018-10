Milan, Maldini traccia la rotta: "Lavoriamo duro, così raccoglieremo grandi soddisfazioni"

Sul mercato il Milan è molto attivo, è vicinissimo all'acquisto di Bakayoko, e nel contempo mister Gattuso questa sera avrà una possibile per verificare sul campo la condizione della sua squadra, poichè impegnata a Madrid nel trofeo Santiago Bernabeu, contro i padroni di casa del Real.

E' nella capitale spagnola anche Paolo Maldini, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono stanco morto ma è bellissimo. Tornare in uno stadio così importante, contro una squadra che ha vinto tutto da sempre è meraviglioso. Poi, al di là di essere avversari, con il Real c’è rispetto totale. Loro si aspettano che il Milan torni ad alti livelli".

L'obiettivo di Maldini è quello di contribuire alla risalita del Milan, e riportarlo nell'èlite del calcio italiano ed europeo: "Ho accettato la proposta di Leonardo perchè è mia intenzione quella di riportare in alto il Milan. Credo sia la volontà di tutti i tifosi milanisti, ci vuole tempo e le cose fatte per bene. Ci sono tutti i presupposti per fare un bel percorso, il progetto è davvero ambizioso, e la proprietà lo ha dimostrato acquistando sul mercato calciatori importanti come Caldara ed Higuain".