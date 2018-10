Enrico Chiesa: "Contento per Federico, mi piace Kean. Lautaro Martinez, che forza!"

Enrico Chiesa è stato uno dei grandi del nostro calcio. A suon di goal, il bomber ha fatto innamorare milioni di tifosi sparsi per il mondo ed oggi, da padre, plaude al lavoro di suo figlio Federico, diventato gioiellino della Fiorentina. Intervistato in esclusiva da TMW, Enrico CHiesa ha parlato proprio della gesta del suo ragazzo: "Gli interessamenti di quest'estate hanno fatto piacere ma è molto contento alla Fiorentina. Spero che faccia bene insieme a tutta la squadra. Deve continuare ad impegnarsi e a fare sacrifici".

Parole importanti, da padre che non vuole però che il figlio si bruci. In seguito, il bomber ex Lazio ha parlato di altri giovani prospetti: "Mi piace Lautaro Martinez. Acquisto interessante, ha forza nelle gambe, è duttile e finora ha fatto molto bene. L'Inter?Ha fatto Belle operazioni e può fare un'ottima stagione come varie altre squadre ma la Juve resta comunque un gradino sopra tutte. Chi altro mi piace? Kean nell'U19 ha fatto benissimo. È un giocatore tecnico e fisico, quando parte può fare cose importanti. Ma tutto dipenderà da lui e dalla sua crescita".

Passaggio importante, poi, su CR7 alla Juventus: "Ha portato nuova linfa nel nostro campionato, ci saranno molte attese: tutti lo vorranno affrontare. La Juventus rimane un gradino sopra le altre, che si daranno battaglia lì dietro. Speriamo che sia una Serie A più bella ed emozionante dell'anno scorso". Infine, su alcune sue ex squadre: "Lazio? L'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, è allenata bene e se tiene Milinkovic dal punto di vista tecnico è davvero forte". E la Samp? Spero faccia una bella stagione ma dalla seconda di campionato in poi..." conclude Chiesa, ricordando che alla prima i doriani se la vedranno con la "sua" Fiorentina.