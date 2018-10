Bakayoko-Milan, ci siamo. Fissate le visite mediche del centrocampista

Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan e arriva in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea di Maurizio Sarri. Il giocatore è atteso in serata in Italia e alloggerà al Westin Palace di Milano in attesa di svolgere le visite mediche per il club rossonero nella mattinata di domani. Leonardo regala così a Rino Gattuso un centrocampista duttile che al Monaco aveva fatto vedere grandi cose prima di perdersi nella sua esperienza in Premier League.

Le cifre dovrebbero prevedere un prestito da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Cifre importanti per un giocatore che se tornasse sui livelli della sua esperienza francese potrebbe dare un contributo molto importante al centrocampo del Milan. La trattativa era in piedi da diversi giorni, ma nelle ultime ore ha subito l'accelerazione decisiva, con Leonardo rimasto in Italia senza seguire il Milan a Madrid anche per chiudere questa operazione.

Bakayoko è rimasto in tribuna nell'esordio in Premier League del Chelsea di Sarri e lo stesso tecnico toscano aveva parlato di lui come di un possibile nome in uscita a breve dal club inglese. Detto, fatto. Primo rinforzo a centrocampo per il Milan di Gattuso che però punta a chiudere un altro giocatore per migliorare e ampliare un reparto che nei prossimi giorni potrebbe perdere altri giocatori come Montolivo, Bertolacci e Josè Mauri. Il sogno di Leonardo continua a essere lui, Milinkovic Savic.