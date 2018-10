Parma: pazza idea Jesé Rodriguez, per l'attacco difficile Kean. Il nome nuovo è Lapadula

A Parma sognano il grande colpo in attacco. Dopo un calciomercato positivo ma privo di botti, i ducali pare che abbiano messo gli occhi su Jesé Rodriguez, esterno offensivo di proprietà del Paris Saint-Germain ma reduce da una disastrosa stagione con lo Stoke City. L'indiscrezione, che viene dalla Francia, è stata lanciata dal Paris United, il pesantissimo stipendio dell'ex calciatore del Real Madrid rende però difficilissima l'operazione. Quasi impossibile, poi, che uno come Rodriguez scelga di giocare nel Parma. Il mercato è però ancora in corso e tutto può succedere.

Sempre nella zona offensiva del campo, si complica la pista che porterebbe a Moise Kean della Juventus. I bianconeri vorrebbero infatti un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, valutando molto il ragazzo. Più agevole l'ipotesi che porterebbe a Gianluca Lapadula, che al Genoa è ormai praticamente chiuso sia dall'esplosione di Piatek che dal giovane Andrea Favilli. Il ds Faggiano non può però perdere altro tempo: Kean è infatti fortemente voluto anche dall'Udinese, l'ex Pescara ha nel contempo molte richieste in Serie A.

In entrata si lavora anche per ingaggiare Andrea Rispoli, laterale attualmente di proprietà del Palermo. Il caso sms potrebbe complicare la trattativa, il Parma ha però tutte le intenzioni di soffiare Rispoli ai rosanero ed alla concorrenza del Bologna, costretto a trovare un degno sostituto di Krafth. Occhi puntati anche su Davide Faraoni, difensore di proprietà del Palermo. Ufficialmente ceduto, invece, Stefano Scognamiglio, giovane difensore centrale finito nelle fila del Trapani.