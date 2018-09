Torino, affare fatto: Ola Aina è granata

Il Torino piazza un importante colpo di mercato e si assicura le prestazioni sportive del terzino destro Ola Aina. Classe '96, di proprietà del Chelsea, lo scorso anno si è messo bene in luce nel torneo di Championship - secondo serie inglese - tra le fila dell'Hull City, collezionando 44 presenze, e segnando anche un gol in FA Cup.

Cresciuto nelle giovanili dei Blues, Ola Aina arriva sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto, e le visite mediche sono già state fissate per la giornata di lunedì. Giovane, ragazzo di prospettiva, ha preferito la maglia granata nonostante il forte interesse del Frosinone e di un altro paio di club stranieri, in Eredivise.

Ola Aina è nato a Southwark, un sobborgo di Londra, ma dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili inglesi ha optato per la Nigeria, con la quale è stato anche inserito nell'elenco dei giocatori pre-convocati per il Mondiale in Russia. Poi però non è riuscito a rientrare tra i 23, e quindi ha potuto lavorare dal primo giorno di ritiro con i Blues.

L'ex tecnico del club londinese, Antonio Conte, ebbe modo di intravedere già due anni fa l'immenso talento di Ola Aina, tanto è vero che lo fece debuttare in Premier League già nella stagione 2016/2017, totalizzando 3 presenze. Ora avrà modo di farsi conoscere anche in Italia, la Serie A è pronto ad abbracciarlo, sarà per Walter Mazzarri una valida alternativa a Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra.