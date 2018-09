Coppa Italia - Vincono Torino e Bologna, cadono Parma ed Empoli

E' andato in archivio il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. La lunga giornata è cominciata con le sfide del pomeriggio con il Chievo che ha sconfitto il Pescara 1-0, grazie alla rete di Rigoni, mentre la SPAL ha vinto in casa dello Spezia grazie al primo gol ufficiale del nuovo acquisto Petagna. Dopo il successo in casa del Foggia il Catania, in attesa di una decisione ufficiale sui ripescaggi, batte il Verona 2-0 e avanza al turno successivo. Conferme ma anche qualche sorpresa nelle sfide del terzo turno con Parma, Empoli e Frosinone che salutano anzitempo la competizione: i ducali perdono 1-0 in casa col Pisa, i toscani vengono sommersi per 3-0 dal Cittadella mentre i ciociari perdono 2-0, tra le mura amiche, contro il modesto Sudtirol.

A valanga Sassuolo e Torino con la compagine emiliana che demolisce 5-1 la Ternana (doppietta di Berardi) mentre i Granata battono 4-0 il Cosenza grazie, anche, ad una doppietta di Belotti. Vittoria col minimo sforzo per la Sampdoria che batte 1-0 la Viterbese mentre il Bologna vince 2-0 contro il Padova grazie ai gol di Dzemaili e Djiks nella seconda frazione di gioco. Prezioso successo del Cagliari che si impone 2-1 sul Palermo grazie alla doppietta di Pavoletti che rende vano il momentaneo pareggio di Nestorovski.

Successi esterni per Novara e Crotone con i piemontesi che vincono a Brescia, ai calci di rigore, mentre i pitagorici espugnano il Picchi di Livorno per 1-0. Passa il turno anche la Virtus Entella che batte la Salernitana 2-0. Di seguito tutti i risultati del terzo turno di Coppa Italia.

I RISULTATI DEL TERZO TURNO

Sampdoria-Viterbese Castrense 1-0

Spezia-Spal 0-1

Sassuolo-Ternana 5-1

Catania-Hellas Verona 2-0

Parma-Pisa 0-1

Brescia-Novara 2-2 (4-5 d.t.r.)

Empoli-Cittadella 0-3

Udinese-Benevento 1-2

Torino-Cosenza 4-0

Frosinone-Südtirol 0-2

Genoa-Lecce 4-0

Virtus Entella-Salernitana 2-0

Bologna-Padova 2-0

Livorno-Crotone 0-1

Chievo-Pescara 1-0

Cagliari-Palermo 2-1