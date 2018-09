Bologna: bene in Coppa Italia, per la difesa c'è il sì di Danilo. Il Parma chiede Destro

Buona la prima, per il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi. Contro il Padova, in Coppa Italia, i felsinei passano infatti il turno grazie alle reti di Dzemaili e Dijks. Scesi in campo con il 3-5-2, i rossoblu confermano le buonissime cose viste nelle amichevoli pre-campionato, rischiando poco e pungendo al momento giusto. Certo, gli avversari erano di rango inferiore ma una vittoria in una competizione ufficiale è sempre un ottimo trampolino di lancio per sfide di più alto spessore.

Intervenuto poco dopo la fine della sfida, il capitano Blerim Dzemaili non ha nascosto la soddisfazione per la vittoria e per la fascia: "Siamo entrati in campo per vincere e dare un segnale positivo ai nostri tifosi. Fin dall’inizio abbiamo messo in difficoltà il Padova, costringendoli nella loro metà campo e creando diverse palle gol che però non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo siamo stati più pericolosi e il gol è arrivato. Sono felice per la fascia da capitano: rappresentare la città è un onore, però ci sono tanti leader in campo e la cosa più importante è sempre la squadra".

Mentre la rosa si riposa oggi, la dirigenza del Bologna non si concede parentesi di pausa, sondando il mercato per altri profili di spessore da regalare al proprio tecnico. Il primo reparto da puntellare è sicuramente quello difensivo, che nelle prossime ore potrebbe essere arricchito dall'arrivo di Danilo, esperto difensore centrale reduce da anni molto positivi all'Udinese, dove ha potuto rodare quella difesa a tre tanto cara all'ex tecnico de Venezia. Lontano se non irraggiungibile, invece, Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli ma destinato ad altri club in Serie A pronti a sborsare i dieci milioni voluti dai partenopei.

In ottica cessioni, invece, si lavora agli addii di Falletti - per lui sembra tutto ok per il prestito al Palermo - Avenatti e Rizzo. Il calciatore più illustre sulla lista dei partenti è però Mattia Destro, che da tempo non sembra più convincere il club bolognese. Su di lui è fortissima la pressione del Parma, disperatamente a caccia di un attaccante di peso per tentare la salvezza nel prossimo anno. Le parti si incontreranno nelle prossime ore, difficile capire l'esito della trattativa.