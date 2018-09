Fiorentina: si riprende in vista della Sampdoria, Corvino punta a cedere gli esuberi

La Fiorentina riprende gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria. Dopo la brutta prova in amichevole, un pesante 3-0 contro lo Schalke, i ragazzi di Stefano Pioli dovranno compattarsi, trovando la giusta dimensione per affrontare una rosa quadrata e tosta come quella doriana. Al di là dell'eventuale disposizione tattica, l'ex tecnico di Inter e Lazio sicuramente si affiderà a Giovanni Simeone, punta di spessore reduce da un'annata altalenante in maglia viola. Supportato da interpreti offensivi di spessore, Simeone dovrà convincere fin da subito, provando a battere il record di 14 goal in Serie A messo a segno proprio con la Fiorentina, nella scorsa stagione.

Mentre Pioli prepara la rosa, Pantaleo Corvino lavora sul mercato, definendo ufficialmente l'arrivo del centrocampista Edimilson Fernandes: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson Fernandes Ribeiro dal West Ham United. Edimilson, nato il 15 aprile 1996 a Sion (Svizzera), nell'ultima stagione ha vestito la maglia del West Ham e vanta già numerose presenze in Premier League ed Europa League. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale maggiore elvetica in 3 occasioni".

Per un calciatore che arriva, tanti altri sono prossimi a partire. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Riccardo Saponara, che non rientra più nei piani di Stefano Pioli. Trequartista naturale ex Empoli, Saponara è entrato in ottica Sampdoria e Genoa, che sarebbero ben felici di prelevare un calciatore talentuoso e molto tecnico. Discorso analogo anche per Valentin Eysseric, in bilico tra un ritorno in Ligue 1 ed una seconda occasione sotto la Fiesole. Ben più difficile sarà piazzare Cyril Thereau, che per età ed alto ingaggio spaventa molti club di A. In ultimo, Maxi Olivera e Cristoforo dovrebbero finire al Penarol.