Inter: nuovo rinforzo in attacco, è ufficiale Keita

In settimane dove probabilmente i tifosi nerazzurri hanno solamente i pensieri al sogno Luka Modric, l'Inter chiude un altro colpo ufficializzando Keita Balde.

L'attaccante senegalese arriva dal'As Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento la società nerazzurra ha già versato 5 milioni di euro nelle casse dei monegaschi, ma tra un'anno avrà la possibilità di versarne altri 34 qualora volesse il giocatore a titolo definitivo.

Altro colpo in attacco per l'Inter dopo gli arrivi di Politano e Lautaro Martinez. Un nuovo innesto che completa un mercato già al momento ottimo, che potrebbe, però, decollare se dovesse davvero arrivare un centrocampista di qualità, ma i tempi stringono, perché il calciomercato chiude già venerdì.

Ritorno in Serie A per Keita, che solo la stagione scorsa decise di lasciare la Lazio per trasferirsi nel Principato, ma dopo una stagione non eccellente fa ritorno nel massimo campionato italiano, con maglia nerazzurra.

IL COMUNICATO DEL CLUB► "L'attaccante Keita Balde Diao è un nuovo giocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all'Inter in prestito annuale con opzione".