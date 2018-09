Milan: ufficiale la cessione di Locatelli al Sassuolo

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive".

Così il Milan ufficializza la cessione di Manuel Locatelli al Sassuolo. Il giovane centrocampista azzurro arriva in Emilia Romagna in prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro e altri 2 milioni di bonus. Ancora una volta significativo il neroverde nella carriera del giocatore. Locatelli, infatti, aveva realizzato la sua prima rete in Serie A proprio contro il Sassuolo in quel di San Siro ed ora approderà proprio nella squadra emiliana.

Nato a Lecco, a soli 6 anni Manuel entra nelle giovanili dell'Atalanta, prima di salutare la squadra orobica cinque anni più tardi, nel 2009 per giocare nel Milan. Dopo nove stagioni finisce l'avventura di Locatelli al Diavolo, ora comincerà un nuovo capitolo della sua giovane carriera chiamato "Sassuolo".