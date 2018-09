SPAL: preso Missiroli, piace anche Rakip. In difesa torna Simic, sondato anche Benalouane

La SPAL non vuole fermarsi qui. Sono molte infatti le trattative concluse ed ancora aperte dal club biancazzurro. Il nome nuovo per la mediana estense è quello di Simone Missiroli, esperto centrocampista in arrivo dal Sassuolo. Dopo anni passati in neroverde, Missiroli porta esperienza ed affidabilità, con Leonardo Semplici subito pronto a ritagliargli un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Oltre a Missiroli, la SPAL sta valutando anche la disponibilità al trasferimento di Erdal Rakip, giovanissimo centrocampista attualmente in forza al Benfica. Centrale naturale, lo svedese di origine macedone può anche giocare sull'esterno destro del campo.

Per la difesa, è tutto fatto invece per il ritorno in biancazzurro di Lorenco Simic, già agli ordini di Leonardo Semplici nella prossima stagione. Difensore centrale naturale, il classe '96 ritorna nella città che lo ha fatto esplodere, pronto a giocare anche un'altra buona stagione, questa volta in Serie A. Piace anche l'esperto centrale Yohan Benalouane, attualmente in forza al Leicester City. Il trentunenne tunisino ha già una grande esperienza in Serie A, avendo già vestito le maglie di Cesena ed Atalanta. Occhio però al Parma, con cui Benalouane ha già giocato.

Intervistato in esclusiva da Il Corriere Romagna, il ds della SPAL Alfio Pelliccioni, ha detto la sua sulla posizione di Sergio Floccari: "Un intermediario mi ha contattato dicendomi che Floccari sarebbe stato disponibile a venire al Cesena in Serie D e mi ha assicurato che la SPAL gli darebbe una robusta buonuscita. Ha poi aggiunto che il procuratore del ragazzo mi avrebbe chiamato per quantificare la richiesta economica, ma nessuno si è fatto sentire e penso che questa voce sia destinata e spegnersi. Noi poi abbiamo un tetto ingaggi limitato e un solo e vero obiettivo in attacco che è rappresentato da Tortori del Venezia. Se arriva lui il mercato è chiuso".