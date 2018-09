Sassuolo, altro colpo di mercato: Marlon

Si è finalmente sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Marlon al Sassuolo alla corte di Roberto De Zerbi. Importante, è stato il lavoro dell'amministratore delegato del club emiliano Carnevali, che a Barcellona ha incontrato la dirigenza del Barcellona per imprimere l'accelerata decisiva alla trattativa.

E' tutto fatto, con le due società che hanno trovato un punto d'incontro per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Il 22enne centrale difensivo era stato acquistato dai catalani nel 2016 sborsando nelle casse della Fluminense 5 milioni, dunque meno della metà rispetto al prezzo di vendita. Il negoziato si è concluso positivamente, anche il giocatore si è convinto di accettare la proposta degli emiliani, tentato nei giorni scorsi - secondo quanto riporta Mundo Deportivo - anche dall'allettante offerta di una società turca, il Galatasaray. Il Sassuolo, però, apparso fin da subito in netto vantaggio, è riuscito a chiudere l'operazione e non è da escludere che l'ufficialità possa arrivare domani nella giornata di giovedì, quando il brasiliano si sottoporrà a tutte le visite mediche di routine.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, Marlon è un difensore centrale in grado di farsi rispettare sia nel gioco aereo che con la palla a terra. Andrà a sostituire la casella lasciata vuota da Acerbi, trasferitosi alla Lazio. Sarà affiancato da Lemos, con il giovane Ferrari che sarà la prima alternativa nella zona centrale di difesa per il neo tecnico neroverde De Zerbi.