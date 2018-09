Inter, senti l'agente di Keita: "Operazione nata tempo fa, il ragazzo può fare molti ruoli"

Roberto Calenda parla di Keita Balde ai microfoni di RMC Sport. Intervenuto in merito al suo assistito, l'agente parla dell'operazione che ha visto l'attaccante passare dal Monaco all'Inter: "L'idea era nata già tempo fa, anche se non era di facile attuazione. Piano piano siamo arrivati a buon fine. Ha dimostrato di avere grandi potenzialità, di poter ricoprire più ruoli da attaccante moderno. È un'arma in più nelle mani dell'Inter".

In seguito, passaggio importante sul ragazzo e sul proprio ruolo in campo: "Arriva per essere a disposizione, sa di essere in una squadra importante, di tradizione e con grandi giocatori. La squadra è già dotata di campioni e potrà dire la sua. È duttile e sa fare molti ruoli: prima o seconda punta, attaccante esterno. Ma dipende dagli allenatori, dalle loro idee e da come vogliono schierare la squadra. Ha talento e qualità, le metterà a disposizione dell'Inter".

Sulla scelta di Keita di andare al Monaco, poi, Calenda risponde così: "Fu molto contento della scelta fatta l'anno scorso. Venivamo da un periodo di tensione, poi per fortuna risolto. La Lazio ha fatto una plusvalenza non indifferente. In quel momento voleva il Monaco, poi le cose cambiano. Si sono aperte delle porte e questa per lui è stata una scelta giusta da prendere. Normale che le grandi squadre abbiano attenzione per giocatori così. Non tornerei però sull'anno scorso, è acqua passata. Adesso c'è una grande situazione, nella quale ritorna in Italia in una grande squadra. Speriamo possa andare tutto bene".

In ultimo, un pensiero sull'Inter come anti-Juventus: "Secondo me lo era già prima. Vedo una squadra propositiva, ottima. Il campionato italiano non è mai facile, ci sono sorprese e squadre tatticamente attrezzate. L'Inter ha una ossatura di livello e Keita può essere l'aggiunta per il mister".